GP Sakhir F1, TL2: Dia difícil para a Ferrari

Depois de não terem conseguido melhor que o oitavo e 10º lugares no primeiro treino livre o segundo ainda correu pior à Ferrari. Foi mesmo uma sessão a esquecer para a Scuderia. Sebastian Vettel terminou em 16º lugar, depois de fazer um pião na Curva 2, e novo pião, em frente de Kevin Magnussen, na Curva 5, naquela que foi a sua primeira volta de simulação de qualificação. Pelo menos o seu carro estava a trabalhar, o que já não sucedeu com Charles Leclerc, cujo monolugar sofreu um problema com a transmissão, após apenas duas voltas, com o monegasco a não registar qualquer crono.