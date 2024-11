GP Qatar F1: George Russell queixou-se do incidente com Verstappen

É natural, faz o papel dele, George Russell queixou-se do incidente que teve com Max Verstappen, mas aparentemente não terá sido numa volta rápida pelo que a ser castigado, o neerlandês, não deverá afetar a sua pole.

“Tem sido bom, nas últimas quatro qualificações, estivemos sempre na primeira linha, o que acho que não poderíamos ter sonhado há algumas corridas atrás. Estou a sentir-me bem, com um bom ritmo. A minha primeira volta foi uma das melhores que já fiz e depois, por qualquer razão, não consegui encontrar aquele tempo extra na última volta e o Max ultrapassou-me. Mas tenho pontos positivos a registar. O carro tem estado muito bem nos últimos dois fins de semana, e estamos a aproveitar enquanto podemos” disse Russell, que falou depois do incidente com Max Verstappen, que está a ser investigado: “Acabei por passar pela gravilha. Parecia que o piso estava a raspar no corretor e na gravilha, por isso espero que não o tenha danificado. Talvez tenha sido essa a razão pela qual não melhorámos, não sei. Mas foi um pouco complicado duas curvas antes de começarmos a volta”, disse o inglês que está entusiasmado com a corrida: “Espero que possamos ter uma corrida a sério em vez destas ordens de equipa. Vai ser uma boa corrida. Acho que vamos todos tentar. É ótimo que o Max também esteja na corrida. Fiquei muito surpreendido com a reviravolta deles, porque ontem pareciam estar mesmo fora de ritmo, esta manhã estavam fora de ritmo e, obviamente, ficaram ambos na Q3 e o Max na pole, por isso acho que teremos uma boa corrida entre mãos.”