GP Portugal F1, Romain Grosjean: “Sabia que um de nós sairia”

Romain Grosjean, à semelhança do seu colega de equipa Kevin Magnussen, ficou a saber que não terá lugar na Haas em 2021. O piloto que entrou na Fórmula 1 através da Renault em 2009, diz-se um pouco surpreso pela decisão da equipa norte-americana de trocar os seus dois pilotos de uma assentada.

“Sabia que provavelmente um de nós sairia no final do ano, apenas porque a situação do Mundo e o COVID fizeram mal financeiramente a muitas empresas mundiais, por isso sabia que um de nós ia embora”.

Grosjean, que com a Lotus-Reanult conseguiu os seus melhores resultados no Campeonato de Pilotos (8º em 2012 e 7º em 2013), tem apenas 2 pontos alcançados este ano, conquistados no último GP de Eifel, justificados com o fraco andamento do VF-20.

Grosjean afirmou que percebe perfeitamente a decisão tomada pela estrutura da Haas. “Eu disse ao Günther [Steiner] que estava à espera de um de nós sair e ele disse-me que não, que por razões financeiras, saiam os dois. Para ser justo, percebo perfeitamente. Tem sido um ano duro com a COVID e muitas indústrias estão a sofrer com isso. A equipa seguirá outro caminho e desejo-lhes a melhor sorte e o melhor para o futuro.”

E como será o futuro de Romain Grosjean? Pelas palavras de hoje, e seguindo o mesmo tom do seu colega de equipa, o piloto pode rumar a outro destino, a outros desafios fora da Fórmula 1.

“Penso que está para chegar uma boa hipótese. Muito provavelmente a F1 está a fechar as portas, não existem muitos lugares por preencher. Nunca é impossível, nunca digo nunca, por isso vamos ver se há alguma surpresa aqui ou ali. mas existem outros desafios, penso que estou pronto para enfrentar outras categorias. Depois de 10 anos na F1 aprendi muito e atingi bastantes objetivos. Estou contente com o que consegui.”