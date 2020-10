GP Portugal F1, Ni Amorim (FPAK): “Este é um momento histórico para Portugal”

Já só falta a corrida que decide o vencedor do primeiro Grande Prémio de Formula 1 que se realiza em Portugal pela primeira vez desde 1996. Ni Amorim, Presidente da FPAK, congratula-se com o evento que decorre no Autódromo Internacional do Algarve: “Decorre este fim de semana, após 24 anos de ausência, o Grande Prémio de Fórmula 1 em Portimão. É com satisfação que vejo, a categoria rainha do automobilismo mundial, regressar ao nosso país. Este é um momento histórico para Portugal, para os portugueses entusiastas da modalidade e para todos aqueles que trabalharam para que isto acontecesse. É um sonho tornado realidade para alguns, sobretudo o Eng. Paulo Pinheiro, CEO do AIA, e um objetivo concretizado para outros, nomeadamente a Direção da FPAK que trabalhou bastante para que isto fosse possível.

Agora que tudo decorre, espero que continuemos a ter um Grande Prémio bem-sucedido desportivamente, mas, e sobretudo, bem-sucedido em termos organizacionais. Somos referenciados por saber receber bem e por sermos mestres em organização de grandes eventos. Assim, a todos os envolvidos nos bastidores da prova, nomeadamente Oficias de Prova, Voluntários, Direção de Corrida e todos os outros, uma palavra de incentivo para o que se avizinha. Para o público que vai assistir ao evento no Autódromo Internacional do Algarve peço contenção e respeito pelas medidas de prevenção face a situação pandémica em que vivemos. Temos de garantir que no nosso país tudo corre bem e a todos os níveis.

Esperemos que, no final, o sucesso seja presságio de podermos continuar a ter a F1 em Portugal”.