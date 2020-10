Lewis Hamilton assegurou a pole position para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 que tem lugar este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve. 12 qualificações, 12 poles para a Mercedes, e a 97.ª da carreira de Lewis Hamilton. Eis a grelha de partida para o GP de Portugal de F1, cuja corrida se inicia no domingo pelas 13h10.