GP Portugal de Fórmula 1: RECEBI OS BILHETES. E AGORA?

Há algumas informações importantes que deve ter em conta.

– Será obrigatória a utilização de máscara e também o cumprimento do distanciamento social. É também aconselhada a utilização da etiqueta respiratória e um cuidado extra na higienização das mãos. Estarão disponíveis pontos de desinfeção pelo recinto.

Todos os bilhetes estão identificados com uma cor que representa a sua área de circulação – de acordo com a bancada que escolheu.