GP Países Baixos F1: Lewis Hamilton furioso com a equipa | AutoSport

Lewis Hamilton descarregou a sua raiva por não ter sido o piloto escolhido para trocar de pneus no período de Safety Car resultante da paragem de Valtteri Bottas na reta da meta. Via rádio, o britânico disse furioso: “Não posso acreditar que vocês me f******, não vos posso dizer como estou f*****.”

Hamilton liderava em Zandvoort depois de Verstappen ter parado nesse período, mas após o final de Safety Car foi imediatamente ultrapassado pelo adversário neerlandês.

Hamilton teve de lutar com Leclerc, também sem sucesso, e o monegasco conseguiu o terceiro lugar do pódio.