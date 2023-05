GP Mónaco F1: Pilotos da Red Bull recusam favoritismo | AutoSport

Max Verstappen não tem a mesma certeza dos seus adversários e não considera que o circuito citadino do Mónaco, palco do próximo Grande Prémio de Fórmula 1, não é a pista certa para os pontos fortes do RB19, sendo bastante pragmático na abordagem à sexta ronda do calendário de 2023.

A Red Bull venceu por três vezes nas últimas quatro edições do Grande Prémio do Mónaco, mas o líder atual da classificação do campeonato de pilotos explicou, na conferência de imprensa de antevisão da prova deste fim de semana, que “não é apenas o carro, mas também o traçado da pista. As curvas são tão estreitas, tão lentas que às vezes precisamos de um comportamento completamente diferente do carro do que em pistas normais e de como o conduzimos”. Verstappen reforça a apreensão num bom resultado, dizendo que “às vezes o carro funciona perfeitamente nessas condições e às vezes pode não ser o ideal”. O piloto neerlandês salientou que prefere “ter um carro rápido para a maioria dos circuitos, não é o ideal para Mónaco, mas tudo bem. É apenas uma corrida no calendário, só queremos obter um bom resultado. Obviamente, quero vencer, mas se não for o caso, só quero levar os pontos”.

Uma abordagem prática do campeão em título, que não considerando a Red Bull a favorita no traçado do Principado, coloca nesse papel “Charles [Leclerc], a Ferrari em geral […], mas também acho que a Aston Martin é muito boa em velocidades baixas, mas em geral não foram tão eficientes nas retas”.

A mesma opinião tem Sergio Pérez, que afirmou “que o Mónaco não é nossa pista mais forte, mas tudo pode acontecer aqui”. O piloto mexicano, que venceu na temporada passada com a Red Bull, pensa que há uma forte concorrência de Fernando Alonso e da Ferrari, mas também não descarta a Mercedes e todas as suas atualizações. “Não podemos cometer erros. Os domingos podem ser chatos para os fãs, mas não para nós, pilotos, porque não podemos cometer erros”, concluiu Pérez.

Foto: Chris Graythen/Getty Images/Red Bull Content Pool