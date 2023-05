GP Mónaco F1: Ferrari e Aston Martin apostam num bom resultado | AutoSport

As características próprias do circuito citadino do Mónaco estão a gerar grande expectativa entre os responsáveis e pilotos tanto da Ferrari como da Aston Martin, apesar de quererem manter a Red Bull como a favorita à partida para o Grande Prémio do próximo fim de semana.

Só na corrida do Azerbaijão é que a Aston Martin não conseguiu colocar Fernando Alonso no pódio, porque de resto o piloto espanhol acompanhou Max Verstappen e Sergio Pérez na entrega de prémios após as provas do mundial. Por isso, Mike Krack afirmou antes do Grande Prémio deste fim de semana, que “temos todos grandes expectativas para o Mónaco com os nossos dois pilotos, temos um grande carro. No simulador, estavam todos muito entusiasmados”. Apesar disso, o chefe de equipa avisa que “não devemos esquecer a concorrência. É verdade que aqui não há muitas retas. Também é verdade que ainda não vimos um Red Bull, um Ferrari ou um Mercedes em configuração de alto ‘downforce’, porque até agora não tivemos uma pista assim”.

As palavras de Krack são partilhadas por Fernando Alonso, que admitiu que “não estamos a pensar que somos os mais fortes no Mónaco. Não acho que vá ser uma grande mudança em comparação com Baku, que é um circuito citadino, ou Miami. A Ferrari foi excelente em Baku e podemos assistir a outro grande fim-de-semana deles, mas se eu vos disser que não venho para aqui a pensar que posso ganhar a corrida, estou a mentir-vos. Porque esta é uma oportunidade única”.

No entanto, Alonso não é o único piloto espanhol da grelha da Fórmula 1 que considera ter uma boa oportunidade para alcançar um bom resultado no Mónaco. Carlos Sainz explicou na conferência de imprensa que “no passado, estivemos sempre bem no Mónaco. No ano passado fomos muito fortes. Um ano antes, em 2021, conseguimos a pole com um carro relativamente fraco, por isso acho que temos uma boa oportunidade, mas, ao mesmo tempo, acho que a Red Bull é favorita em todas as pistas onde competimos, porque não tem pontos fracos. Definitivamente, será a equipa a ser batida.”

Ainda na Ferrari, Frédéric Vasseur está concentrado no que a sua equipa pode fazer no sábado, num momento importante no Mónaco, a qualificação. “O que posso garantir é que o ritmo de qualificação é muito mais importante no Mónaco do que em Miami e Baku. Estamos totalmente concentrados na qualificação. Esta pista também se adapta um pouco mais ao carro do que as outras, por isso temos esperança num bom resultado”.