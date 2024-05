GP Miami F1: Pole Position de Max Verstappen

A pole position de Max Verstappen foi alcançada na primeira volta rápida do derradeiro segmento da sessão de qualificação, uma vez que os pilotos da frente não melhoraram os seus registos na segunda volta rápida. O piloto neerlandês foi 0.141s mais rápido do que Charles Leclerc, com a marca final de 1:27.241s.

O piloto monegasco vai arrancar da primeira fila da grelha de partida, seguindo-se Carlos Sainz e Sergio Pérez, com Lando Norris e Oscar Piastri a dividirem a terceira fila. Atrás dos pilotos da McLaren, mais uma dupla da mesma equipa: George Russell e Lewis Hamilton.

Fecham os dez primeiros, Nico Hülkenberg e Yuki Tsunoda.

Podem existir algumas mudanças na ordenação da grelha de partida, uma vez que há algumas situações que poderão ser analisadas pelo Colégio de Comissários Desportivos.

Lewis Hamilton foi o primeiro piloto a completar a volta rápida no início do Q3, mas não foi um bom desempenho do piloto britânico, que perdeu muito tempo durante a sua tentativa.

Logo a seguir ao piloto da Mercedes, Max Verstappen foi o mais rápido na primeira volta rápida, com a marca de 1:27.241s, com uma vantagem de 0.141s para Charles Leclerc e 0.214s para Carlos Sainz, que pareciam estar na luta pela pole position.

Com pneus médios montados no carro de Lando Norris, foi Oscar Piastri o piloto da dupla da McLaren mais rápido, ocupando o quarto posto no final das primeiras tentativas, seguindo-se Sergio Pérez e o britânico da equipa de Woking.

George Russell assumia a dianteira da dupla da Mercedes, no 7.º posto, seguindo-se Hamilton, Nico Hülkenberg e Yuki Tsunoda, o mais lento dos dez piloto presentes no Q3 na primeira tentativa.

Para a última volta rápida, a Mercedes montou pneus médios para ambos os W15, uma decisão algo surpreendente.

No final, a pole position foi conquistada por Max Verstappen, sem que Charles Leclerc melhorasse na última volta rápida, mantendo-se as quatro primeiras posições inalteradas de uma tentativa para a segunda. Apenas Lando Norris conseguiu subir uma posição, terminando à frente de Piastri.