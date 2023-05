GP Miami F1: Pérez atrasou-se para a parada de pilotos e será ouvido pelos Comissários | AutoSport

Sergio Perez foi convocado pelo Colégio de Comissários Desportivos do Grande Prémio de Miami após a corrida em que terminou no segundo lugar da classificação.

Em causa estará a alegada infração Artigo 19.4 b) do Regulamento Desportivo de Fórmula 1 da FIA, um possível atraso do piloto a chegar à parada de pilotos antes da corrida de Miami. Agora os comissários Nish Shetty, Matteo Perini, Danny Sullivan e Dennis Dean ouvirão o piloto mexicano e um representante da Red Bull.