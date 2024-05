GP Miami F1: McLaren parece ter acertado em cheio com a nova atualização

A McLaren levou uma incrível quantidade de novas peças para o seu monolugar e tendo em conta o que os carros andaram esse é um bom presságio para o resto do fim de semana de Miami.

O nono lugar de Norris na grelha de partida para o Sprint de sábado justifica-se pelo erro que o inglês cometeu na volta decisiva, pelo que sendo ‘chato’ não é nada de muito grave para a McLaren, uma vez que a equipa britânica parece ter acertado em cheio com a enorme atualização que levou para Miami tendo ficado claro que está mais perto da Red Bull.

Como se percebe, esse nono lugar não conta a verdadeira história. Norris – que tem a atualização completa, o que não sucede com Oscar Piastri, atualização essa que é tão grande que o McLaren de Norris parece um carro de especificação B, enquanto o companheiro de equipa Oscar Piastri tem cerca de metade desse pacote, pois só recebe o conjunto completo em Imola. Norris foi o mais rápido de todos no SQ1 e SQ2 e o britânico parece ‘poderoso’ no pneu médio.

E parecia pronto para lutar pela terceira pole consecutiva no Sprint com o pneu macio na parte final da qualificação, quando “forçou demasiado” na Curva 1, cometendo erros que levaram a uma espiral negativa durante o resto da volta. Os dados ‘revelam’ que Norris perdeu mais de 0,5s apenas na curva 7 – e, portanto, se ele tivesse feito a volta ideal, teria conquistado uma pole consecutiva no Sprint.

Apesar de ter hipóteses de recuperar algumas posições no Sprint e, assim, conquistar alguns pontos, o seu verdadeiro foco estará na qualificação e na corrida de sábado, aonde irá, sem dúvida, sentir que pode levar a luta até à Red Bull.