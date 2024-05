GP Miami F1: Bottas penalizado devido a ‘incidente com Piastri

Valtteri Bottas foi penalizado com três lugares na grelha de partida para o Sprint do Grande Prémio de Miami, na sequência de um incidente com Oscar Piastri durante a sessão de qualificação para o Sprint de sexta-feira.

Piastri estava a fazer uma volta rápida quando se aproximou de Bottas, que guiava lentamente na trajetória antes da Curva 1, o que fez com que ambos os carros tivessem de tomar medidas de evasão.

Quando ambos os pilotos e os representantes das respetivas equipas foram chamados aos comissários após a sessão, Bottas e Kick Sauber reconheceram que a equipa não o tinha avisado que Piastri se estava a aproximar.

Como tal, foram considerados culpados pelo incidente e Bottas foi penalizado com uma queda de três posições na grelha para a próxima sessão de Sprint. Na sua nota após a audiência, os comissários afirmaram que “a responsabilidade primária recai sobre o piloto para garantir que ele não se coloca numa posição em que impede desnecessariamente outro piloto”.

Acrescentaram que “aqui o carro 77 estava a rodar lentamente na trajetória e causou a situação que se verificou”, embora tenha sido reconhecido que a falha da equipa em informar Bottas da aproximação de Piastri foi “um erro da parte da equipa e contribuiu significativamente para o incidente”.

Com Bottas a ter-se qualificado originalmente em P18, a penalização leva-o para o fundo do pelotão em P20. Isto faz com que a dupla da Williams, Logan Sargeant e Alex Albon, suba para P18 e P19, respetivamente. O Sprint terá lugar às 17h00 de hoje, antes da qualificação para a corrida de domingo, às 21h00.