GP Miami F1: Altos e baixos na McLaren, mas muita confiança…

Lando Norris lamenta erro “estúpido” na qualificação para o Sprint. O ‘novo’ McLaren mostra bom ritmo em Miami.

Oscar Piastri e Lando Norris vão alinhar em P6 e P9, respetivamente, no Sprint de Miami, um resultado um pouco dececionante para a McLaren, depois de o seu MCL38 ter mostrado um ritmo impressionante na sexta-feira.

Piastri terminou em P2 na primeira e única sessão de treinos de sexta-feira, antes dos McLaren manterem o seu bom ritmo na qualificação para o Sprint – Norris estabeleceu mesmo a volta mais rápida de toda a sessão (1m 27,597s) com o pneu médio na SQ2. Mas a mudança obrigatória para o pneu macio na SQ3 revelou-se complicada para todos os pilotos, com Norris a terminar em P9 depois do que chamou um erro “parvo” na Curva 1.

“Eu apenas forcei demasiado, tão simples quanto isso”, disse Norris com um sorriso triste após a qualificação para o Sprint. “O carro estava muito bem. Foi um disparate, para ser honesto. Um par de erros na Curva 1 e uma grande espiral a partir daí. É uma pena porque a equipa fez um bom trabalho, as atualizações estão a funcionar, por isso estou contente com tudo. Só não estou satisfeito com uma coisa!”

Questionado sobre se a grande atualização do McLaren – que envolveu alterações no piso, asa dianteira e sidepods, entre outras coisas – lhe deu confiança para o Sprint, Norris respondeu: “Espero que sim. O ritmo é muito bom, provavelmente um dos mais rápidos, por isso estou desiludido, mas vou dar o meu melhor.”

Piastri ficou três lugares acima do seu colega de equipa, apesar de ter usado apenas metade das atualizações da McLaren – com o australiano a refletir após a qualificação para o Sprint: “Acho que foi uma sessão muito, muito complicada para toda a gente.

Não sei se a pista mudou um pouco ou se todos pensámos que o [pneu] macio ia ser muito melhor, mas a minha volta foi terrível e foi P6! Por isso, acho que toda a gente deve ter tido uma má volta.

Acho que o Lando fez a volta mais rápida de toda a qualificação com o pneu médio na SQ2.

É um bocado estranho, mas fico com o P6″.

Questionado sobre se estava preocupado com a degradação dos pneus para o Sprint de sábado – com a temperatura da pista a atingir os 50 graus na sexta-feira – Piastri respondeu: “Acho que não. Vai ser difícil para todos, penso eu, mas os pneus parecem estar a sobreviver bem, estão apenas muito quentes.

Não estou muito preocupado, mas acho que pode ser um Sprint emocionante – temos alguns carros fora de posição, acho que ninguém tem tido muita consistência, por isso pode ser emocionante.”