GP Miami F1: 9º triunfo em ‘Sprints’ para Max Verstappen

Mais uma vez Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) não teve adversários e venceu a sua nona corrida Sprint. Terminou com três segundos de avanço para Charles Leclerc (Ferrari SF-24), que por sua vez deixou Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) a dois segundos.

Daniel Ricciardo (RB VCARB 01/Honda) fez uma grande corrida e susteve Carlos Sainz (Ferrari SF-24) até ao fim, assegurando bons pontos para a sua equipa.

Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) foi sexto perto de Sainz, com Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari) em sétimo, muito ajudado pelo trabalho do seu colega de equipa, Kevin Magnussen (Haas VF-24/Ferrari), que tal como sucedeu na Arábia Saudita manteve todo o restante pelotão atrás de si por longo tempo, nem que para isso tenha sido penalizado em 25 segundos por exceder os limites de pista com manobras absolutamente incríveis.

Claramente o dinamarquês não olhou para a frente nesta corrida, mas sim somente para trás, e voltou a benficiar a sua equipa mesmo com enorme quantidade de segundos de penalização. Na F1 não se deve poder correr desta forma. Luta sim, mas não como fez Magnussen.

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15), que suou as estopinhas para passar Magnussen, passou Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda) no final, mas foi infrutífero, pois Hamilton perdeu o lugar, pois foi-lhe aplicada uma penalização por excesso de velocidade na via das boxes. Isso acrescentou-lhe 20 segundos ao seu tempo de corrida e fê-lo cair para a 16ª posição. O último ponto vai, portanto, para Tsunoda.

Pierre Gasly (Alpine A524/Renault) foi nono na frente de Logan Sargeant (Williams FW46/Mercedes), mas aqui só pontuam oito.

Filme da corrida

Norris ficou parado na Curva 1, depois de ter sofrido um toque. Stroll e Alonso tocaram-se, o Safety Car foi ‘chamado’ ainda na primeira volta. Pela primeira vez numa corrida sprint o Safety Car foi chamado.

Os replay mostraram que houve uma luta a quatro na curva 1, Alonso toca em Stroll, apertado por Hamilton, e Stroll atira Norris para fora.

Hamilton viu uma brecha e foi à procura, mas Stroll e Alonso teriam colidido de qualquer maneira, apesar de Alonso se ter queixado pela rádio do piloto da Mercedes.

Depois do Safety Car sair Verstappen manteve-se à frentes e logo começou a fugir a Leclerc, com Ricciardo e Perez como companhia.

Hulkenberg e Magnussen evitaram o caos na largada e estavam ambos nos pontos, Hamilton atacava a partir de nono, Russell em P14, pois foi atrapalhado naquele momento da partida.

Na volta 5 Verstappen abriu mais de um segundo entre ele e Leclerc, pelo que não se preocupava com o DRS. Ricciardo também não consegue aproximar-se o suficiente de Leclerc, e tinha Perez para se defender. Na volta 6, Perez apanhou Ricciardo na reta da meta no final da última volta, e o australiano passou a ter Sainz por companhia.

Na volta 9 o avanço de Verstappen crescia para 1.7s, Leclerc tinha Perez a três segundos. Sainz estava nos escapes de monolugar de Ricciardo.

Na volta 10, Kevin Magnussen cortou uma chicane pressionado por Hamilton. Começava aqui a ‘festa’ entre ambos.

Na volta 11, a margem de Verstappen subiu para dois segundos, Perez passou a estar a dois de Leclerc, com Riccardo mais três segundos atrás.

Magnussen foi penalizado em 10 segundo por ter cortado a chicane, e Hamilton arriscava-se a ser penalizado por ter excedido velocidade limite nas boxes. Acabou mesmo por sê-lo. 20 segundos.

Magnussen mantinha-se na frente de Hamilton, com Hulkenberg a afastar-se mesmo tendo saído de pista e quase batendo em Hamilton na reentrada. O Mercedes não conseguia passar o HAAS.

Na volta 14, Verstappen mantinha o mesmo avanço, 1.9s, dois segundos, o mesmo sucedendo com a margem do piloto da Ferrari para o segundo Red Bull.

A luta entre Magnussen e Hamilton passou todos os limites, com o piloto da HAAS a ver bandeira preta e branca por exceder reiteradamente os limites de pista.

Perto do fim, Magnussen voltou a ser penalizado devido aos limites de pista e o acumular de penalizações podem ser bem nefastas para o dinamarquês. Hamilton acabou por passar Magnussen, mas ficou sem tempo para chegar mais à frente, depois de ter sido ‘sustido’ pelo piloto do HAAS durante muito tempo.

Tudo somado a HAAS e a RB pontuam e continuam a ser as únicas do pelotão de trás a pontuar este ano.

Lá na frente, tudo igual, Carlos sainz tentou até ao fim passar Ricciardo