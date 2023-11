GP Las Vegas, F1, a desilusão: McLaren | AutoSport

Depois de bons desempenhos na segunda metade da temporada, a McLaren teve em Las Vegas a pior pontuação desde o Grande Prémio do Canadá, somando apenas 2 pontos – um do 10º posto e um da volta mais rápida na corrida – com o resultado obtido por Oscar Piastri. Nem tudo esteve nas mãos da equipa ou dos seus pilotos, mas foi uma queda abrupta na performance de uma estrutura que esteve muitos furos acima da concorrência em São Paulo, excluindo a Red Bull.

Cedo na corrida, a McLaren ficou sem Lando Norris por acidente, depois de ter sido a grande surpresa da Q1, quando os seus dois pilotos foram eliminados, com Lando Norris a ficar a 0,020 segundos de poder alcançar o segundo segmento. Uma performance pouco conseguida da equipa britânica, que terminava o segundo dia em Las Vegas a acreditar poder fazer melhor nas 50 voltas do Grande Prémio do que na qualificação

Norris não teve tempo de poder fazer a diferença na corrida, enquanto Oscar Piastri fez um bom stint de abertura, sem parar para trocar o jogo de pneus duros usados que trazia desde o arranque na situação de Safety Car, causada pelo acidente do seu companheiro de equipa. Parou na volta 16, mas a equipa voltou a montar um conjunto de pneus usados do composto mais duro da Pirelli para o fim de semana na Strip. Assim, a McLaren comprometeu-se a ter de parar novamente, para cumprir o regulamento ao competir com dois compostos diferentes durante a corrida. Sem ter parado o australiano no próximo período de Safety car, apenas 10 voltas depois da primeira paragem na box – como fez a Mercedes com George Russell, que parou pela primeira vez na volta 15 e voltou a trocar de pneus na volta 26 – só restava esperar quer houvesse um outro período de SC ou VSC para Oscar Piastri, que estava entre os quatro primeiros classificados, não perder muito terreno para os adversários e posições na classificação. Como isso não aconteceu, o australiano foi o último a parar, na volta 43, tendo cerca de 7 voltas para recuperar o máximo que pudesse, depois de regressar à pista fora das posições pontuáveis.

Assim, o ponto pelo décimo lugar e mais um pela volta mais rápida, foi o máximo que a equipa de Woking alcançou, muito longe do que vimos nas corridas recentes.