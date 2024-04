GP Japão F1: Vitória confortável de Max Verstappen em novo 1-2 da Red Bull

Max Verstappen venceu o Grande Prémio do Japão, não tendo tido a liderança em questão durante toda a prova, perdendo-a apenas nos momentos das paragens para troca de pneus. O neerlandês terminou a corrida nipónica com 12.7s de vantagem sobre Sergio Pérez, com a Red Bull a garantir os dois primeiros lugares pela 31ª vez na sua história.

Carlos Sainz garantiu um novo pódio, seguindo-se Charles Leclerc e Lando Norris a fechar o top 5.

Fernando Alonso fez uma excelente prova, garantindo o sexto posto com uma defesa impecável dos ataques de Oscar Piastri durante grande parte da corrida. O piloto australiano da McLaren foi ultrapassado por George Russell no final, baixando para 7º, com Lewis Hamilton na posição seguinte.

Yuki Tsunoda garantiu o último ponto, com o 10º posto na corrida caseira.

mais info assim que possível