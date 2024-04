GP Japão F1, TL3: Max Verstappen voltou a ser o mais rápido 

Max Verstappen comprovou o bom ritmo da Red Bull no traçado de Suzuka na terceira e última sessão de treinos para o Grande Prémio do Japão, liderando a tabela de tempos à frente do seu companheiro de equipa Sergio Pérez, com a marca de 1:29.563s, e com uma margem de 0.269s para o mexicano.

Como as equipas se debateram com a limitação nas saídas de pista devido à chuva, os pilotos não perderam tempo a ir para a pista em condições de piso seco para a hora de treinos de sábado. No entanto, houve incidentes logo no início, com Kevin Magnussen a fazer um pião e a passar brevemente pela gravilha, enquanto Daniel Ricciardo perdeu o controlo do seu RB, tendo saído de pista na curva 2.

No meio das voltas com diferentes compostos de pneus, Verstappen mostrou as suas proezas durante as voltas de simulação de qualificação com pneus macios. O neerlandês registou uma volta fantástica de 1:29,563s, garantindo o primeiro lugar com uma margem de 0,269s sobre Pérez.

A dupla da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, seguiu em terceiro e quarto, ambos expressando otimismo sobre o ritmo do W15 visto no treino livre 1. Fernando Alonso, agora com o AMR24 equipado com as atualizações utilizadas pelo seu companheiro de equipa Lance Stroll na sexta-feira, foi quinto, enquanto Lando Norris, da McLaren, foi sexto depois de uma volta rápida abortada.

Carlos Sainz, o vencedor do Grande Prémio da Austrália, ficou em sétimo, com Oscar Piastri em oitavo no dia do seu 23º aniversário. Yuki Tsunoda, da Red Bull, agradou ao público da casa com o nono lugar, enquanto Charles Leclerc completou o top 10 da Ferrari.

Alex Albon liderou a Williams em 11º, mas teve dificuldades com a confiança no carro, enquanto Valtteri Bottas garantiu o 12º lugar para a Sauber, à frente de Ricciardo em 13º.

A Alpine, que fez as suas primeiras atualizações do fim de semana, viu Esteban Ocon em 14º, com Zhou Guanyu em 15º e Nico Hülkenberg em 16º para a Haas.

Pierre Gasly e Lance Stroll foram 17º e 18º, respetivamente, enquanto Logan Sargeant, que regressou após ter falhado o TL2 devido a um acidente, ficou em 19º. Kevin Magnussen completou a grelha no 20º lugar, sugerindo um fim de semana desafiante para a Haas, em comparação com o resultado na Austrália.

