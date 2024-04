GP Japão F1: Siga a corrida AQUI

Volta 11 – Logan Sargeant ultrapassa Pierre Gasly, depois de algumas curvas com o norte-americano a pressionar o francês.

Volta 9 – Os dois Ferrari parecem ter uma pequena vantagem com os pneus médios sobre os McLaren, levando Leclerc a estar muito perto da traseira do MCL38 de Piastri.

Volta 8 – Param agora Tsunoda e Zhou. Na frente tudo igual.

Volta 7 – Bottas e Hülkenberg já pararam e deixaram os pneus macios pelos duros.

Volta 6 – Depois de um bom recomeço, Ocon começa a perder posições. Já baixou para 13º.

Ocorreu um toque entre os dois pilotos da Alpine na segunda largada, ao que parece sem qualquer danos de maior.

Volta 5 – Russell tinha perdido o posto para Tsunoda, mas o britânico recuperou o posto e segue em 9º atrás de Hamilton.

Volta 3 – Um arranque menos bem conseguido de Max Verstappen, mas o neerlandês mantém o primeiro lugar. Mexidas na classificação só mais atrás, com Hülkenberg a perder rapidamente o 10º posto e a cair para 15º. Hamilton perdeu o 7º lugar para Leclerc.

Ocon subiu muitas posições e é 11º.

Volta 2 – Pneus macios para Valtteri Bottas. Hamilton passou dos médios para os duros neste recomeço. assim como Russell, Ocon, Gasly, Ocon e Sargeant. Zhou também tem novos pneus macios.

Volta 2 – Recomeço da corrida marcado para as 6:32h.

Confirmado que o acidente da primeira volta será investigado pelo CCD.

Volta 2 – Quem ganhou mais com esta nova ordem de partida foi Hülkenberg, que vai começar de décimo no arranque parado decretado pela FIA.

O incidente entre Albon e Ricciardo foi anotado pela direção de corrida e poderá ser investigado pelo Colégio de Comissários Desportivos.

Volta 2 – Ordem de partida já conhecida para o recomeço da corrida do GP do Japão:

Max Verstappen Sergio Pérez Lando Norris Carlos Sainz Fernando Alonso Oscar Piastri Lewis Hamilton Charles Leclerc George Russell Nico Hülkenberg Valtteri Bottas Yuki Tsunoda, Esteban Ocon Pierre Gasly Lance Stroll Kevin Magnussen Logan Sargeant Zhou Guanyu

Volta 1 – Bandeira vermelha! Acidente entre Alexander Albon e Daniel Ricciardo

Um acidente ainda na primeira volta entre Alexander Albon e Daniel Ricciardo levou à neutralização da corrida.

Foram poucos os metros percorridos, até que um pequeno toque do VCARB01 de Ricciardo no FW46 de Albon levou ambos contra a proteção de pneus do traçado de Suzuka. Ambos os pilotos saíram dos carros pelos próprios meios, apesar de terem ficado com bastantes pneus por cima deles.

O arranque foi particularmente penalizador para os dois pilotos da RB, uma vez que também Yuki Tsunoda tinha perdido duas posições após o semáforo se apagar.

5:55h: Escolha de pneus – No top 10 apenas Fernando Alonso começa com pneus macios, todos os outros com pneus médios. De resto, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Esteban Ocon, Lance Stroll, Pierre Gasly e Logan Sargeant com pneus macios, todos os outros estão com pneus médios montados nos seus monolugares.

5:50h: Temperaturas:

Temperatura da pista: 40ºC

Temperatura do ar: 23ºC

Humidade: 41%

Probabilidade de chuva para esta corrida: 0%

QUAL A MELHOR ESTRATÉGIA EM SUZUKA?

1º GP 1987

Voltas 53

Circuito 5.807 km

Corrida 307.471 km

Recorde 1m30.983s (Lewis Hamilton, 2019)

5:40h – Grelha de partida para o GP