GP Japão F1: Ricciardo, Hülkenberg e Bottas de fora no Q2

Foram eliminados no Q2 Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon e Esteban Ocon.

Estando muito competitivos em Suzuka, a Red Bull colocou os seus dois pilotos em pista logo no início do Q2, com Max Verstappen a bater Sergio Pérez por 0.012s na primeira volta rápida de ambos. Atrás da dupla de Milton Keynes, surgiam Lando Norris, Fernando Alonso e Carlos Sainz, enquanto nas posições de eliminação estavam Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg e Alexander Albon. O piloto da Williams não realizou qualquer tentativa na primeira metade do Q2, enquanto o alemão da Haas viu a sua volta mais rápida apagada, por exceder os limites de pista.

Quando terminou a volta rápida, com o quinto tempo, Sainz queixou-se do pedal do acelerador ter ficado mais macio, levando os mecânicos da Ferrari a investigarem essa situação na box.

Na sua última tentativa de volta rápida, Lewis Hamilton saltou para o terceiro posto da tabela de tempos, a 0.147s de Max Verstappen, enquanto mais atrás, Yuki Tsunoda conseguiu a passagem ao Q3, atirando o seu companheiro da equipa, Daniel Ricciardo para o 11º posto e sendo eliminado no segmento intermédio da qualificação.

A acompanhar o australiano da RB na zona de eliminação ficaram Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon, que fez apenas uma volta no Q2, e Esteban Ocon.