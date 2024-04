GP Japão F1, o desafio da McLaren e da Ferrari: que Red Bull Bull vão ter pela frente?

Tendo em conta que tanto Max Verstappen quanto Sergio Pérez expressaram depois da qualificação as suas preocupações quanto ao seu ritmo de corrida é lícito esperar tudo. Se é mesmo verdade, estão preocupados ou são apenas ‘mind’ games’, mas se for verdade então pode haver algo de diferente na corrida de Suzuka face ao que se espera tendo em conta o que se viu até aqui.

Embora as alterações efetuadas antes da entrada em vigor dos regulamentos do parque fechado no início da Q1 possam ter melhorado as coisas, isso só se tornará claro na fase inicial da corrida.

E Max Verstappen, em particular, destacou o ritmo da Ferrari em séries longas como algo que chama sua atenção. Apesar de não haver um Ferrari na primeira fila pela primeira vez desde o Grande Prémio do Qatar do ano passado, Carlos Sainz vai partir do quarto lugar, procurando aproveitar a sua vitória em Melbourne. Está certamente a uma curta distância dos pilotos da Red Bull – se o seu ritmo de corrida for suficientemente forte para os acompanhar.

E uma posição à frente de Sainz está Lando Norris, que ficou a um quarto de segundo da pole position numa pista onde a McLaren também foi forte no ano passado. Um duplo pódio foi possível em outubro, mas para o repetir será necessário ter os dois carros à frente de um dos Red Bull, bem como Oscar Piastri a progredir a partir do sexto lugar da grelha.

Portanto há muito para deslindar manhã na corrida, que se realiza às 6h00 de Portugal continental.

Se tudo correr como se espera a Red Bull – pelo menos Max Verstappen – vai ‘disparar’ na frente deixando o último lugar do pódio para ser dirimido entre a McLaren e a Ferrari, mas não só pode ser tudo muito mais equilibrado, ou a ‘versão’ que mais ‘compramos: Verstappen ‘foge’ e Pérez fica na luta com a McLaren e Ferrari…