GP Japão F1: Notas AutoSport

Estas são as notas atribuídas pelo AutoSport aos pilotos pelas suas prestações no Grande Prémio do Japão:

Max Verstappen – Nota 10

Voltou de novo a ser o mais rápido na qualificação e no domingo nunca esteve em causa da sua liderança da corrida, vencendo pela terceira vez este ano, voltando a criar uma margem para os restantes adversários no mundial. Assistimos a um regresso à normalidade em Suzuka.

Sergio Pérez – Nota 10

Esteve mais próximo do seu companheiro de equipa na qualificação, ficando a apenas 0.066s da pole position. Na segunda partida da corrida, na sequência da suspensão devido ao acidente de Alexander Albon e Daniel Ricciardo, conseguiu arrancar melhor, mas a partir da primeira curva deixou Verstappen ir embora.

Carlos Sainz – Nota 9

Ficou a 0.4s de Verstappen no sábado, não indo além do quarto lugar na grelha de partida, mas na corrida terminou no pódio. Não sabemos como teria sido se a McLaren não tivesse parado Lando Norris quando o britânico estava colado à traseira de Charles Leclerc com Sainz atrás e pneus com menos voltas, mas a verdade é que o piloto espanhol teve sempre um bom ritmo de corrida. Seria complicado para Norris segurar o ímpeto de Sainz.

Ficam ainda na memória duas boas ultrapassagens na curva Spoon aos pilotos da Mercedes.

Charles Leclerc – Nota 8

Queixou-se do seu desempenho na qualificação, que segundo Leclerc terá tido impacto direto no resultado da corrida. Esteve sempre um pouco mais lento do que Sainz, mas alcançou o quarto posto, não sendo suficiente para manter a vice-liderança do campeonato do mundo de pilotos.

Lando Norris – Nota 8

Esteve bem na qualificação, mas sentiu algumas dificuldades para gerir os pneus montados no MCL38, com o carro a degradar mais a borracha do que os adversários nos Ferrari. Ainda para mais, a equipa tentou uma abordagem estratégica diferente, que não teve o sucesso ambicionado. Caiu para trás dos dois Ferrari, mas ficou a impressão que não conseguiria alcançar o pódio como fez em 2023.

Fernando Alonso – Nota 9

O primeiro ‘stint’ do piloto espanhol com pneus macios montados no AMR24 deu início a uma boa corrida, com Alonso a dizer que foi uma das melhores da sua carreira, apesar de ter terminado “apenas” no sexto lugar. Teve de defender a posição de Oscar Piastri, mas foi sempre capaz de ter fortes argumentos para o jovem australiano, com uma máquina com mais algum ritmo do que o carro da Aston Martin. Depois ainda usou o mesmo truque de Carlos Sainz em Singapura em 2023, travando Piastri para que este tivesse que se defender do último fôlego de George Russell, numa manobra muito eficaz.

George Russell – Nota 7

Não ficou bem na fotografia no incidente com Oscar Piastri, apesar dos Comissários Desportivos da FIA não o sancionarem. Pareceu intranquilo apesar do seu melhor ritmo de corrida em comparação com Lewis Hamilton e num carro “esfomeado” por borracha da Pirelli.

Oscar Piastri – Nota 7

Oscar Piastri não conseguiu passar por Fernando Alonso e apesar da McLaren ter expectativa de um bom resultado em Suzuka, não foi o caso com nenhum dos seus pilotos.

Ficou atrás de Russell depois do toque entre ambos e de ter de seguir em frente.

Lewis Hamilton – Nota 6

O britânico disse que teve boas sensações com o Mercedes W15, tendo sido a primeira vez que isso aconteceu este ano, mas a corrida foi uma história completamente diferente. Perdeu muito tempo com um andamento muito inferior aos McLaren e ao Aston Martin de Fernando Alonso e foi óbvio desde o seu primeiro ‘stint’ que estaria arredado de posições mais cimeiras.

Yuki Tsunoda – Nota 9

Continua a ser o único piloto da RB que alcança os pontos, pela segunda corrida consecutiva. Teve uma enorme ajuda da equipa na sua paragem, que esteve impecável na estratégia e processos nas trocas de pneus… talvez ter apenas um carro em pista tivesse ajudado nesse trabalho.

Nico Hülkenberg – Nota 7

Lance Stroll – Nota 3

Kevin Magnussen – Nota 6

Valtteri Bottas – Nota 6

Esteban Ocon – Nota 5

Pierre Gasly – Nota 4

Logan Sargeant – Nota 3

Zhou Guanyu – S/N

Alexander Albon – S/N

Daniel Ricciardo – S/N

Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool