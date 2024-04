GP Japão F1: Max Verstappen foi o mais rápido no TL1, marcado por acidente de Sargeant

Max Verstappen liderou a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Japão, com um início promissor para a Red Bull ensombrado por um forte acidente do piloto da Williams, Logan Sargeant. Este foi o segundo acidente violento de um piloto da equipa britânica em duas provas consecutivas, sem que ainda exista um terceiro chassi.

Verstappen liderou a tabela de tempos com o tempo de 1:30.056s, enquanto o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez, foi o segundo mais rápido, a 0.181s, mostrando desde início uma Red Bull forte neste fim de semana. No entanto, a sessão foi interrompida quando Sargeant perdeu o controlo do seu carro Williams, embatendo fortemente contra as barreiras de proteção depois de ter passado a curva Dunlop. O impacto causou danos significativos no carro, o que preocupa a Williams que está a avaliar a extensão dos danos.

Quando a sessão recomeçou, os pilotos mudaram para pneus de compostos mais macios para as voltas rápidas, com Verstappen a manter a sua posição no topo da tabela de tempos com um bom tempo de volta.

Carlos Sainz continuou a sua forte forma da corrida anterior, garantindo o terceiro lugar, enquanto os pilotos da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, terminaram em quarto e quinto, respetivamente.

Entretanto, piloto da casa, Yuki Tsunoda, impressionou com o seu VCARB01 terminando à frente de Lando Norris, da McLaren, no nono lugar da tabela de tempos, com Charles Leclerc, Fernando Alonso e Oscar Piastri à frente do japonês.

Ayumu Iwasa, que fez a sua estreia oficial no fim de semana de F1 em casa, teve um bom desempenho, terminando em 16º no monolugar da RB que normalmente pertence a Daniel Ricciardo.

Com a sessão concluída, as atenções voltam-se agora para o resto do fim de semana, com as equipas a prepararem-se para a qualificação e para a corrida, com a Red Bull a mostrar-se forte, mas com a Williams a enfrentar uma corrida contra o tempo para reparar o carro de Sargeant antes da próxima sessão.