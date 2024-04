GP Japão F1: Max Verstappen desvaloriza declarações de Toto Wolff

Depois de mais uma vitória de Max Verstappen no Grande Prémio do Japão, Toto Wolff disse que não será possível travar o tricampeão do Mundo durante esta temporada, restando aos outros 19 pilotos lutarem entre si para determinar quem será o segundo melhor. No entanto, Verstappen desvalorizou esta afirmação, sublinhando que a Fórmula 1 passará por circuitos que podem ser complicados até para o Red Bull RB20.

“Ultimamente, Toto tem sido muito simpático, dizendo muitas coisas boas sobre mim!”, disse o piloto em conferência de imprensa após ter subido ao mais alto lugar do pódio em Suzuka, referindo-se às declarações do responsável da Mercedes. “Não sei. A época ainda é muito longa. Não quero pensar demasiado no resto da época , quero abordar a questão corrida a corrida. Sei que haverá pistas que podem não ser tão favoráveis para nós, mas depois, claro, quando chegarmos a pistas onde sabemos que podemos ser rápidos, temos de tirar partido disso e somar o máximo de pontos como equipa, e é isso que vamos continuar a tentar fazer”.

O piloto da Red Bull admite que “sabemos que quando chegamos a pistas onde talvez seja um pouco mais difícil, temos de tentar maximizar isso também, onde outras equipas talvez possam vencer”.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool