GP Japão F1, Lance Stroll: “ainda não tenho respostas. Temos de analisar tudo”

Lance Stroll ficou fora da Q2 pela primeira vez este ano, vinha de duas presenças na Q3, na Arábia Saudita e Austrália, e de uma eliminação na Q2, mas com um 11º lugar pelo que a qualificação de hoje foi completamente inesperada, também à luz do quinto lugar de Fernando Alonso. Já não tinha sido rápido no TL3 devido ao tráfego, não se conseguindo perceber o que conseguiria fazer com os pneus macios e talvez isso tenha afetado a sua prestação na qualificação: “Senti-me bem, mas hoje fui muito lento. Não tive ritmo no meu carro. O carro parece rápido, o Fernando foi rápido, mas do meu lado, não sei. Não tenho mais respostas”, disse. Será uma questão de confiança? Achas que não te sentes à vontade para forçar? “Um pouco de tudo. Temos de ver os dados dos pneus, estava tudo a funcionar bem, na janela certa. Então, foi apenas um daqueles dias. Sinceramente, ainda não tenho respostas. Temos de analisar tudo”, disse Lance Stroll.