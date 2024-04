GP Japão F1: Gestão dos pneus foi muito importante devido à degradação “significativa” 

Mario Isola deu conta de uma degradação térmica “significativa” durante a corrida do Grande Prémio do Japão, com impacto no desempenho dos pneus da Pirelli, devido à diferença de temperatura que se assistiu entre o início e o fim da prova, tendo sido muito importante a gestão eficaz das borrachas.

A corrida começou com uma divisão bastante equilibrada entre os pilotos que optaram com pneus do composto médio (todos os que estavam nos dez primeiros, à exceção de Fernando Alonso, assim como Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen e Zhou Guanyu) e aqueles que optaram pelo macio. No entanto, a suspensão da corrida com bandeira vermelha na primeira volta permitiu que sete pilotos – as duplas da Mercedes e Alpine, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda e Zhou – aproveitassem a oportunidade para trocar de compostos. A dupla da Mercedes passou de médios para duros, os dois Alpine e Sargeant passaram de macios para duros, e Tsunoda e Zhou de médios para macios.

As equipas optaram por diversas opções estratégicas, tanto em termos do número de paragens como na utilização dos compostos disponíveis. O mais utilizado foi o C1 (545 voltas – 60% da corrida), seguido do C2 (281 voltas – 31% da corrida) sem muita diferença em termos de degradação. O composto macio (81 voltas – 9% do total da corrida) também teve um papel a desempenhar, quer na partida, quer nas fases finais, apesar de ter demonstrado uma degradação significativa.

No final da corrida, Mario Isola estava satisfeito pelos compostos selecionados pela Pirelli terem estado à altura do desafio. “Numa das pistas mais exigentes para pilotos e carros, assistimos a uma corrida com muitas ultrapassagens, e diversas estratégias, em parte graças ao facto de os três compostos que escolhemos para esta ronda estarem à altura da exigência. Isso permitiu aos pilotos escolher entre diferentes opções, tanto em termos de troca de compostos como em relação às visitas às boxes”.

O responsável da Pirelli destacou as diferenças de temperatura durante a prova como o detalhe que fez a diferença em relação aos pneus. “Hoje [domingo] foi o dia mais quente do fim de semana, com a pista a atingir temperaturas de 40°C no início da corrida que depois caíram para 32°C e, por isso, a degradação térmica foi significativa. Quem fez o melhor trabalho de gestão conseguiu conquistar vários lugares: principalmente Leclerc que fez uma corrida excecional neste aspeto, porque a sua única paragem permitiu-lhe passar do oitavo para o quarto lugar. O ‘undercut’ provou ser muito eficaz, mas é um facto que aqueles que pararam demasiado cedo ficaram em desvantagem nas fases finais de cada ‘stint’. Todas essas variáveis criaram diferenças de desempenho que facilitaram as ultrapassagens, o que foi ótimo para os espectadores”.

Xangai é agora o próximo destino da Fórmula 1, a quinta ronda da temporada, de 19 a 21 de abril, após 5 anos de ausência e 20 anos depois da sua primeira aparição no calendário, em 2004. Será ainda o palco da estreia do novo formato Sprint (treinos livres e qualificação Sprint na sexta-feira, corrida Sprint e qualificação no sábado e o Grande Prémio propriamente dito no domingo). A Pirelli escolheu os três compostos intermédios: C2 (Duro), C3 (Médio) e C4 (Macio).