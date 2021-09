GP Itália F1: Leclerc OK, carrro de Sainz pronto para a Sprint | AutoSport

Charles Leclerc foi visto no centro médico do circuito de Monza depois de se ter queixado de náuseas e dores de cabeça, mas terá sido considerado apto para competir e vai estar ao volante do carro da Scuderia Ferrari para a Sprint.

Mattia Binotto terá confirmado que Carlos Sainz também estará na grelha, com a equipa a conseguir reparar o monolugar depois dos danos sofridos no embate do treino da manhã.