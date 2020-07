GP Hungria F1, Valtteri Bottas: “Foi uma má corrida da minha parte…”

Valtteri Bottas não teve um bom arranque no Grande Prémio da Hungria. Apesar disso, o finlandês recuperou de uma desvantagem de 20s para estar na luta com Max Verstappen pela segunda posição, algo que o finlandês não foi capaz de atingir.

No final, Bottas afirmou: “Foi uma má corrida da minha parte. Partindo de segundo o objetivo é vencer a corrida. Mas, perdi-a logo no inicio, reagi a uma luz no meu volante, não sei o que foi. Perdi muitos lugares e isso tornou a corrida difícil para mim”.