GP Hungria F1: McLaren precisa de melhorar para a qualificação | AutoSport

Mesmo com atualizações trazidas pela McLaren para o GP húngaro, os tempos e o ritmo demonstrado nas duas sessões de treinos livres pelos dois pilotos, ficaram aquém dos seus rivais, especialmente dos Alpine. Lando Norris e Daniel Ricciardo esperam que depois da análise detalhada dos dados obtidos neste primeiro dia, amanhã possa haver uma melhoria de ritmo.

“Penso que foi um dos treinos livres mais duros. Normalmente não somos surpreendentes no treino livre 2, mas nunca lutamos tanto como isto, o fosso para os Alpine era bastante grande. Por isso, penso que entrar na Q3 é o principal objetivo, particularmente por ser uma pista muito dominada pelas qualificações. Amanhã é o grande dia, por isso vamos colocar todos os nossos ovos nela agora mesmo. Os Alpine foram muito rápidos hoje, os Alpha Tauri foram muito rápidos hoje. Os Ferrari, foram talvez um pouco mais lentos do que esperávamos – pensei que seriam muito rápidos aqui – por isso não sei. Até nós estávamos à espera de ser um pouco melhores. As condições são muito diferentes do que eram no ano passado, o ano passado estava muito mais frio, o asfalto ainda estava um pouco mais fresco e mais novo. Muda, nunca é a mesma coisa, e vamos sentar-nos esta noite e tentar compreender porquê e tentar fazer algumas melhorias por causa disso”, adiantou Lando Norris.

Daniel Ricciardo concordou com o seu colega de equipa e mantém que os adversários estiveram em vantagem.

“Eu diria que demos um passo à tarde, mas desde a manhã estávamos a dois ou três passos de distância, por isso ainda temos de encontrar pelo menos mais um passo durante a noite, se quisermos estar numa posição sólida para amanhã. A temperatura da pista é a grande dificuldade para todos nós. Estava a 60 graus, o que é talvez um recorde de temperatura de pista. Por isso, talvez isso esteja a enfatizar os pneus e a fazer com que o carro não se sinta particularmente bem, mas mesmo assim, ainda temos de encontrar um pouco para amanhã”.