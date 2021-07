GP Hungria F1, Max Verstappen: “Nada é demasiado grande para ser ultrapassado” | AutoSport

Max Verstappen teve alguns problemas com o seu carro, já que se queixou várias vezes pelo rádio que não tinha o melhor equilíbrio no seu monolugar. Após o final do treino, Helmut Marko deixou claro que os ajustes efetuados no carro durante o treino, não fizeram efeito.

“Ainda não sabemos de onde vem. Agora temos de verificar tudo para ver se o trabalho que fizemos causou esta subviragem. E os ajustes que fizemos, o carro não respondeu a isso”, deixou claro Marko à RTL.

No entanto, Max Verstappen não pareceu tão preocupado como o conselheiro da equipa, afirmando que é preciso apenas analisar o que funcionou e não funcionou nas afinações.

“Apenas alguns ajustes. Só é preciso analisar quais as coisas que funcionam e quais as que não funcionaram. A pista estava muito quente por isso não é assim tão fácil, mas vamos ver. Muitas coisas para ver, mas nada chocante. Nada é demasiado grande para ser ultrapassado. No geral, não foi um dia fácil com temperaturas de pista como esta”.