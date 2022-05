GP Espanha F1, Sergio Pérez: “foi um bom resultado” | AutoSport

Sergio Pérez terminou o GP de Espanha com um sabor amargo e não escondeu a sua frustração. Ainda no carro, depois de ouvir a mensagem do seu engenheiro de equipa, o mexicano disse que tinham de falar, possivelmente sobre a equipa não permitir que passasse por Max Verstappen numa altura em que estava claramente mais rápido que o seu companheiro de equipa e George Russell.

Sobre o resultado, Pérez apenas respondeu a Pedro de la Rosa que ficou perto da vitória “mas no final foi um bom resultado”.

Quando questionado sobre a não permissão da ultrapassagem ao seu companheiro de equipa, Pérez escudou-se no argumento da estratégia e da escolha de pneus.

“Na altura estávamos com estratégias de pneus diferentes e deixei passar o Max no início e depois pensei que podia passar e não perder segundos cruciais para a minha estratégia funcionar, mas no final foi um bom resultado”, disse.