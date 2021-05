GP Espanha F1: Paragem demorada para Antonio Giovinazzi devido a válvula danificada

Antonio Giovinazzi esteve mais de 30 segundos parado durante o seu primeiro pit stop, na altura com o Safety Car em pista. Na altura, pelas imagens televisivas, percebemos que um dos pneus novos que seriam instalados no Alfa Romeo estaria sem pressão. Realmente, foi isso que aconteceu e quem o confirmou foi o chefe de engenheiros de pista da equipa, Xevi Pujolar.

“Foi apenas um problema operacional, em que a válvula [do pneu] ficou danificada e não havia maneira de resolver naquele momento. Não havia maneira de voltar atrás. Em algum ponto da preparação do jogo, ao preparar tudo na garagem, a válvula foi danificada. Temos um sistema de monitorização e vimos que estava tudo bem quando a corrida começou, mas depois, a dada altura, na garagem, correu mal, e isso foi a algumas voltas antes da paragem nas boxes.“

Para além do problema com o jogo de pneus, o piloto italiano também teve dificuldades com o painel do volante e por isso, não conseguiu juntar-se de imediato ao pelotão, mesmo com o Safety Car em pista.

“Devíamos ter conseguido recuperar porque tínhamos o Safety Car, por isso, se não tivéssemos tido o outro problema painel, penso que estávamos praticamente no pelotão”, acrescentou o engenheiro da Alfa Romeo.