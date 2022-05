GP Espanha, F1: Max Verstappen espera “início limpo desde sexta-feira” | AutoSport

Max Verstappen acabou por vencer o GP de Miami batendo Charles Leclerc e conquistando a segunda vitória consecutiva. No entanto, nem tudo correu bem durante o fim de semana de estreia do traçado junto ao estádio Hard Rock. O campeão em título esteve parado a maior parte das duas horas das duas primeiras sessões de treinos livres, com o Red Bull RB18 a apresentar problemas no primeiro dia de ação em pista.

“Tenho muitas boas recordações na pista desde a minha primeira vitória na Fórmula 1, em 2016, quando tinha 18 anos”, começou por lembrar o piloto, que se tornou no piloto mais jovem de sempre a ganhar um Grande Prémio neste traçado em 2016.

O neerlandês espera, ao contrário do que aconteceu em Miami, começar o fim de semana sem problemas de maior e manter o registo de vitórias na época.

“O Circuito de Barcelona-Catalunha é uma pista que todos conhecemos muito bem, devido à quantidade de testes que lá fizemos ao longo dos anos, por isso, ao contrário de Miami, temos uma quantidade substancial de dados para utilizar antes da corrida. Esperamos poder manter a dinâmica das últimas corridas com um início limpo a partir de sexta-feira”, concluiu o piloto da Red Bull.