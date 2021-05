GP Espanha F1: Mais um fim de semana difícil para a Aston Martin

Mais um fim de semana sem pontos. Na época passada, com quatro corridas a Racing Point já tinha 28 pontos e mesmo assim, depois da FIA lhe ter retirado 15 como castigo para o ‘Copygate’ do Mercedes cor-de-rosa. Para Otmar Szafnauer, CEO & Team Principal da Equipa: “Após 66 voltas difíceis, os nossos dois pilotos terminaram o Grande Prémio de Espanha nas mesmas posições em que tinham começado: 11º para Lance e 13º para Sebastian.

No entanto, foi uma tarde movimentada para ambos. Sebastian ganhou um lugar no início e, até que o Safety Car foi despoletado, os nossos dois carros rodavam juntos. Pouco depois, o Lance fez uma manobra de ultrapassagem brilhante sobre Fernando [Alonso], subindo assim para o 10º lugar. No entanto, no final da corrida, ambos foram passados por Pierre [Gasly], caindo para 11º [Lance] e 13º [Sebastian], com o resultado frustrante”.