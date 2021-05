GP Espanha F1, Daniel Ricciardo: “pessoalmente, estou mais feliz…”

Foi o melhor resultado de Daniel Ricciardo com as cores da McLaren. O piloto australiano garantiu o 6º posto no GP de Espanha e diz que sentiu “bons problemas”, mas que ao mesmo tempo não tiveram o ritmo para segurar uma melhor posição final.

“Tive alguns bons problemas, porque em termos de partida foi bom, e isso pôs-me à frente de um par de carros mais rápidos e, por conseguinte, isso significou que tive de defender praticamente toda a corrida, afirmou o australiano ao site F1.com.

Ricciardo teve uma boa luta pelo quinto posto com Sergio Perez e nas últimas voltas teve novamente que defender a sua posição dos ataques de Carlos Sainz.

“Com ‘Checo’ fiz o máximo que pude durante todo o tempo que pude, e ele apanhou-me e depois tive o Carlos para o último quarto da corrida ou assim. Hoje não tivemos ritmo, mas foi bom pelo menos, aguentar um carro mais rápido e ter um fim-de-semana melhor, por isso, pessoalmente, estou mais feliz”, acrescentou o piloto.