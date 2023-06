GP Espanha F1, Charles Leclerc: “houve algo de estranho” no SF-23 | AutoSport

Carlos Sainz alcançou o segundo lugar da grelha de partida para o Grande Prémio de Espanha, mas o seu companheiro de equipa passou por algumas dificuldades na Q1 e foi eliminado nessa fase da sessão.

Logo nessa altura o piloto monegasco afirmou sentir problemas com os pneus traseiros e não se mostrou muito surpreendido por ter sido eliminado. Após a sessão, Leclerc explicou as dificuldades que sentiu naquele momento. “Vamos ter de analisar os dados mas, acima de tudo, analisar o carro, porque havia sem dúvida algo de estranho. Quase perdi o controlo do carro na bandeira vermelha e estava a 70 km/h e não houve qualquer aviso”, disse, citado pelo Racefans.net. “As curvas à esquerda eram muito, muito más, especialmente para o pneu traseiro direita. Primeiro pensei que fossem os pneus, por isso optámos por um novo conjunto de pneus. E com o novo conjunto de pneus a sensação foi exatamente a mesma. Nas curvas para a direita estava tudo bem, as curvas para a esquerda eram muito más. Vamos ter de verificar isso. Ficarei muito, muito surpreendido se não encontrarmos nada no carro”.

Leclerc deixou claro que a equipa pouco alterou na configuração do monolugar entre o terceiro treino livre e a sessão de qualificação, nada que fosse mudar tanto o seu comportamento. “Fiquei muito surpreendido com a sensação do carro, e foi por isso que disse ‘inacreditável’. Quando me disseram que eu estava fora da Q1 com o carro que tinha hoje, não fiquei surpreendido”, disse o piloto da Ferrari.