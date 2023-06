GP Espanha F1: Carlos Sainz no papel principal da perseguição a Verstappen | AutoSport

Carlos Sainz arranca da segunda posição da grelha de partida e pode querer fazer uma gracinha no arranque e tentar ultrapassar Max Verstappen para a fase inicial da sua corrida caseira em Barcelona, mas mesmo não sabendo ainda o que valem as atualizações do SF-23 durante a prova, o piloto da Ferrari deverá ter dificuldade em rodar de igual para igual com o neerlandês da Red Bull, tendo em conta o ritmo soberbo que este demonstrou tanto nos treinos como em qualificação.

O piloto espanhol tomou o papel de Charles Leclerc durante a qualificação e tentará colocar a Ferrari entre a Red Bull e o resto do pelotão, batendo os adversários diretos da Aston Martin e Mercedes. Sainz admitiu que o foco é na conquista do pódio e tem por isso que se preparar para ter um desempenho melhor do que Lewis Hamilton, Lance Stroll e Fernando Alonso que arrancam atrás de si. Não se trata de menosprezar a capacidade da equipa italiana nem do piloto espanhol, mas Verstappen e o seu RB19 parecem estar num planeta à parte e podem muito bem passar para a frente do pelotão e dominar por completo a corrida.

Curiosidade também para ver como se comporta o pitwall da Ferrari depois das falhas de comunicações no Mónaco e alguns problemas na tomada de decisão.