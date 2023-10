GP dos EUA de F1: Regresso do Sprint e mais recordes de espectadores? | AutoSport

O circuito de Austin, no Texas recebe pela primeira vez uma corrida Sprint, e é também o primeiro Sprint consecutivo depois do drama do Qatar. As estratégias divididas no sábado levaram a todo o tipo de ação, com os pilotos de pneus macios a avançarem rapidamente e depois a caírem na ordem ainda mais rapidamente, com os carros de pneus médios a saírem-se melhor.

Isto significou muitas lutas pela posição em pista e vários incidentes que exigiram a intervenção do Safety Car em Lusail, pelo que se espera mais do mesmo no Circuito das Américas.

E é um ótimo local para o fazer, sobretudo devido à dimensão das multidões vistas em Austin nos últimos anos. A corrida está a aproximar-se do meio milhão de fãs durante um fim de semana de corrida, embora espere que este ano receba um número semelhante ao total de 440.000 de 2022, que foi o maior número da época.