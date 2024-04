GP do Japão: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)?

Max Verstappen voltou a vencer um Grande Prémio. Depois da sua desistência na Austrália e da ‘dobradinha’ da Ferrari, o piloto da Red Bull esteve em controlo da corrida no Japão, nunca perdendo a liderança do pelotão após as duas largadas.

Em Suzuka, também Sergio Pérez teve um fim de semana de alto nível, alcançando o segundo tempo mais rápido na qualificação, reservando dessa forma a primeira fila da grelha de partida com carros da Red Bull, uma vez que Verstappen somou mais uma pole position. O piloto mexicano não perdeu a posição e terminou a corrida com a vice-liderança da classificação.

Seguiram-se os dois Ferrari, com Carlos Sainz a dar seguimento ao bom início de temporada com mais um pódio e à frente de Charles Leclerc.

Como sempre, o que pretendemos agora é aferir a opinião dos leitores do AutoSport sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio do Japão.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool