GP do Japão: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultado

Depois de Max Verstappen ter regressado às vitórias no Grande Prémio do Japão, com ‘dobradinha’ da Red Bull, os leitores do AutoSport escolheram o seu melhor piloto do dia.

Numa votação um pouco mais renhida e com mais votos distribuídos, os nossos leitores escolheram Charles Leclerc como o melhor piloto da prova de Suzuka, com 27,6% dos votos. Pode ter sido o quarto classificado do GP, mas foi líder na votação do AutoSport. Seguem-se Max Verstappen, que recolheu 21,8% dos votos, e Carlos Sainz com 20,7% das preferências.

A fechar o nosso Top5, ficaram Yuki Tsunoda (13,2%) e Fernando Alonso (12,1%).

VOX POP

Cágado1: “O meu destaque vai para os mecânicos do Tsunoda, que lhe permitiram sair da box à frente do comboio e completar o resultado com a sua boa pilotagem 😉”

917/30: “Voto Sainz! (uma vez mais a dar razões a Vasseur para estar arrependido…)”