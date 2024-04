GP do Japão de Fórmula 1: Yuki Tsunoda começa a “dar nas vistas”…

Depois de duas passagens à Q3 em três qualificações e um sétimo lugar no GP da Austrália, Yuki Tsunoda também alcançou a Q3 perante os seus adeptos na última vez que correu em Suzuka, ainda que terminando fora dos pontos, na corrida, uma vez que a então equipa Alpha Tauri não teve o desempenho necessário para se manter no top-10, mas este ano, a RB está novamente nas posições que dão pontos, com Tsunoda a garantir um impressionante oitavo lugar na grelha de partida na Austrália e a converter esse resultado num sétimo lugar na corrida, após a penalização de Alonso.

É o tipo de forma que Tsunoda precisa de manter se quiser ter hipóteses de ser promovido à Red Bull no próximo ano, mas depois de duas aparições consecutivas na Q3, está a mostrar sinais de tirar o máximo partido da sua máquina. Se conseguir continuar assim, vai deixar uma grande parte do público muito contente este fim de semana, mas no que se refere à possível promoção à equipa principal a Red Bull, seria preciso que fizesse daqui para a frente muito mais do que tem vindo a fazer. Sendo um bom piloto, ou estando a tornar-se num bom piloto, poucos lhe vislumbram chegar a um patamar como o da Red Bull. O tempo dirá…