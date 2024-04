GP do Japão de F1: 57ª vitória de Max Verstappen, mais uma ‘dobradinha’ Red Bull

Numa corrida marcada pela bandeira vermelha logo na primeira volta decorrente do acidente entre Alexander Albon (Williams FW46/Mercedes) e Daniel Ricciardo (RB VCARB 01/Honda), Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) dominou por completo a corrida, só não liderando aquando das trocas de pneus, com alguns pilotos a manterem-se em pista durante mais tempo. esta é a 57ª vitória do neerlandês, e mais uma dobradinha para a Red Bull, a terceira do ano.

A Ferrari bateu a McLaren e maximizou o que podia fazer este fim de semana, colocando os seus dois carros atrás dos Red Bull, com Carlos Sainz (Ferrari SF-24) a terminar novamente no pódio, na frente de Charles Leclerc (Ferrari SF-24).

Os Comissários Desportivos ainda vão ter algum trabalho já que têm de investigar o acidente de Ricciardo e Albon na primeira volta, mas também o ‘momento’ na chicane antes da reta, entre Oscar Piastri e George Russell.

Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) não conseguiu manter o ímpeto inicial e terminou a corrida atrás dos dois Ferrari, na frente de Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) que consegue aqui o seu segundo melhor resultado do ano.

George Russell (Mercedes F1 W15) termina em sexto, e vamos ver se não é penalizado, na frente de Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes), com Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) em nono na frente do ‘vencedor’ do 2º pelotão, Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda), que pontua em casa e oferece à Red Bull a ‘vitória’ nas duas ‘metades’ da corrida. Grande exibição do japonês em total contraste com o seu azarado colega de equipa, Daniel Ricciardo (RB VCARB 01/Honda), que perdeu mais uma oportunidade de mostrar que ainda faz sentido manter-se na equipa.

Mais informações dentro de momentos.