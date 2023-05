GP do Azerbaijão: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Numa corrida morna a Red Bull voltou a dominar a classificação, desta vez com o triunfo de Sergio Pérez e o segundo lugar alcançado por Max Verstappen. A luta pela liderança do campeonato parece estar limitada a estes dois pilotos, tendo em conta a diferença de desempenho do RB19 para os restantes carros do pelotão, apesar das muitas novidades apresentadas por todas as equipas.

Charles Leclerc deu à Ferrari a primeira pole position e o primeiro pódio da temporada, mas admite que ainda há muito trabalho por fazer para alcançar os dois pilotos da Red Bull. No entanto, o Azerbaijão pode ter sido o início de um boa discussão entre Ferrari e Aston Martin pelos lugares do pódio. Espera-se que a Mercedes possa lá chegar também, mas ainda não aconteceu em Baku.

Mais para trás no pelotão, a Alpine teve um fim de semana que serve de lição e mostrou que têm um caminho longo a fazer para alcançar as equipas do topo da classificação, enquanto a McLaren mostrou um pouco mais de desempenho. Yuki Tsunoda deu nas vistas no Azerbaijão e somou mais um ponto.

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio do Azerbaijão.

