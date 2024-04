GP de Miami de Fórmula 1 (5 de Maio): horários

O GP de Miami foi a grande novidade do calendário da F1 de 2022. A corrida inaugural teve lugar em 2022 e juntou-se à sua congénere texana em Austin para se tornar a segunda corrida dos EUA no calendário – e o 11º local norte-americano diferente a acolher uma ronda do campeonato mundial de Fórmula 1.

Traçado feito de raiz no complexo do Hard Rock Stadium, ‘casa’ dos Miami Dolphins da NFL, a pista é o culminar de um processo de desenvolvimento que simulou nada menos do que 36 layouts diferentes antes do traçado final, que não é muito diferente do Albert Park de Melbourne.

Como é que é o circuito? Uma pista de rua espetacular. Com o Hard Rock Stadium no seu epicentro, o traçado de 5,41 km apresenta 19 curvas, três rectas, três zonas DRS e velocidades máximas de mais de 340 km/h.

Há também mudanças de elevação, a principal das quais se encontra entre as Curvas 13 e 16, com a pista a passar por cima de uma rampa de saída e por baixo de vários viadutos em terreno irregular. A chicane da Curva 14-15, por sua vez, tem uma aproximação em subida, com uma crista no meio, e depois desce na saída.

Por ali, no Hard Rock Stadium, passaram já seis Super Bowls, duas World Series de Basebol e numerosos concertos de rock. Agora é novamente a vez da F1.

1º GP 2022

Voltas 57

Circuito 5.412 km

Corrida 308.326 km

Recorde 1m29.708s (Max Verstappen, 2023)

Horário

Sexta-Feira, 3 Maio

Treino livre 1 17:30 – 18:30

Qualificação Sprint 21:30 – 22:14

Sábado, 4 Maio

Sprint 10:00 – 18:00

Qualificação 21:00 – 22:00

Domingo, 5 Maio

Corrida 21:00