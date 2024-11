GP de Las Vegas de F1: o que precisa Max Verstappen para ‘fechar’ o campeonato…

Se Lando Norris bater Max Verstappen por três pontos ou mais, a luta segue para a penúltima ronda no Qatar. Todas as outras hipóteses tornam já o piloto da Red Bull campeão…

Depois da sua impressionante vitória em São Paulo, Max Verstappen vai para Las Vegas com todas as hipóteses de ser coroado Campeão do Mundo pela quarta época consecutiva. O neerlandês tem enfrentado uma forte concorrência de Lando Norris, especialmente na segunda metade do ano, depois de a McLaren ter atingido o seu ponto alto, mas com a sua vitória no Brasil, passou a ter 62 pontos de vantagem sobre Norris na classificação.

Com um máximo de 60 pontos restantes no campeonato de pilotos depois de Las Vegas (34 no Qatar e 26 em Abu Dhabi), o total de oito vitórias de Verstappen nesta temporada significa que simplesmente precisa sair dos Estados Unidos sem perder mais de dois pontos para Norris, para ser já campeão.

Isso significa que qualquer resultado à frente de Norris garantirá o título, bem como se Norris não conseguir terminar entre os oito primeiros. Para além disso, o terceiro lugar com a volta mais rápida será suficiente se Norris for segundo, ou o quarto lugar com a volta mais rápida se Norris for terceiro.

Se Norris for quarto, então o P5 é suficiente para Verstappen, desde que o piloto da McLaren não leve o ponto extra pela volta mais rápida, e o piloto da Red Bull também pode terminar a um lugar de distância se Norris for quinto, sexto ou sétimo, novamente desde que o seu rival mais próximo não faça a volta mais rápida.

Se Norris terminar em oitavo, então Verstappen pode ganhar o título chegando em 10º lugar e somando o ponto extra pela volta mais rápida também. Resumindo: Se Norris ultrapassar Verstappen por três pontos ou mais, a luta segue para a penúltima ronda no Qatar