GP da China: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)?

Max Verstappen venceu no regresso da Fórmula 1 a Xangai, palco do Grande Prémio da China. O piloto neerlandês já tinha triunfado na primeira corrida Sprint do ano, repetindo na prova mais longa do fim de semana e com uma margem muito confortável.

Se em Suzuka, também Sergio Pérez teve um fim de semana de alto nível, alcançando a vice-liderança, na China não repetiu o feito, muito por culpa de Lando Norris, que aproveitou bem, em conjunto com a McLaren, os períodos de Virtual Safety Car e Safety Car para assumir o segundo lugar da classificação. Depois disso, manteve o mexicano longe para não sofrer nenhum ataque.

