GP da China de Fórmula 1 (21 de abril): Horários

A última vez que a Fórmula 1 rumou ao Circuito Internacional de Xangai, palco do Grande Prémio da China, o mundial realizou a 1000ª corrida. Agora, e depois de 5 anos sem competir naquele país, a expectativa é grande.

Xangai é um circuito que alterna zonas muito rápidas, com outras bastante sinuosas, em que as sete curvas à esquerda e sete à direita são entremeadas por duas longas retas, uma delas com 1.170 metros. Visto do ar, nota-se que o traçado foi concebido para parecer o símbolo chinês ‘shang’, ou seja, para cima.

No entanto, o que marca este regresso é uma falta de conhecimento do comportamento destes novos carros, que nunca estiveram no ondulado traçado chinês, e uma preocupação com a degradação dos pneus. Ainda para mais, o GP da China recebe a primeira corrida Sprint deste ano, limitando o tempo em pista antes da corrida de domingo.

1º GP 2004

Voltas 56

Circuito 5.451 metros

Corrida 305.066 km

Recorde 1:32.238s (Michael Schumacher, 2004)

Aqui ficam os horários do fim de semana:

Horário

Sexta-Feira, 19 abril

Treino livre 1 04:30h – 05:30h

Qualificação Sprint 08:30h – 09:14h

Sábado, 20 abril

Sprint 04:00h – 05:00h

Qualificação 08:00h – 09:00h

Domingo, 21 abril

Corrida 08:00h