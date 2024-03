GP da Austrália: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultado

Max Verstappen arrancou da pole position na corrida em Melbourne, mas ao invés de sair “disparado” e mais ninguém o ver, Carlos Sainz conseguiu manter-se perto da traseira do Red Bull RB20 do neerlandês. O piloto da Ferrari ultrapassou o líder do campeonato do Mundo de Fórmula 1 momentos antes do seu carro dar sinais que a sua continuação estava em risco.

Enquanto Verstappen teve de abandonar a corrida devido a um problema no travão traseiro direito, Sainz mantinha-se na frente do pelotão, sendo seguido por Charles Leclerc depois das primeiras paragens para troca de pneus. Desta forma, e sem a McLaren conseguir discutir as posições com os pilotos da equipa italiana, Carlos Sainz e Charles Leclerc conquistaram o 1-2 para a Ferrari.

Com as desistências de Verstappen, Lewis Hamilton e no final de George Russell, em resultado de um acidente, os dois pilotos da Haas pontuaram na corrida, num bom desempenho da equipa norte-americana. Também Yuki Tsunoda segurou um lugar entre os dez primeiros, com uma corrida segura depois de uma qualificação bem conseguida.

Para a maioria dos leitores do AutoSport, que votaram na sondagem, o piloto em destaque na corrida da Austrália foi Carlos Sainz. O vencedor da prova recebeu 86,2%% do votos, seguindo-se Yuki Tsunoda com 4,9% e Charles Leclerc e Nico Hülkenberg com apenas 2,5% da preferência.

VOX POP

Pity: “Alguma dúvida? Sainz, claro.”

917/30: “Esta nem merece discussão… Sainz foi o melhor! Uma nota para Lando, Alonso, Tsunoda,Hulk e K.Mag que fizeram belas corridas”

Daniel Sousa: “Sainz e Tsunoda”

F1 FOR FUN: “Mr no apendice of course. Prémio de lata para o Denial Ricciardo.”

NOTEAM2.0: “Carlos Sainz. Uma performance que podia pertencer a um digno campeão mundial.

Mais disto no futuro por favor!”