GP da Austrália F1, Fred Vasseur (Ferrari): meter pressão na Red Bull…” | AutoSport

A Fórmula 1 chega à Austrália para o que será a primeira corrida deste ano realizada no domingo, depois das duas primeiras provas da temporada terem sido realizadas no sábado no Bahrein e na Arábia Saudita. Os australianos adoram o automobilismo e a Ferrari é particularmente popular na Austrália, o que cria sempre uma atmosfera muito especial para a equipa. O circuito de Albert Park é espetacular e tudo indica que será um fim de semana interessante em pista. Carlos Sainz deve voltar ao carro, depois de ter perdido Jeddah com apendicite, e juntamente com o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, deverão lutar na frente do pelotão.

Para Fred Vasseur, Chefe da Equipa: “após um início agitado de temporada com corridas consecutivas no Bahrein e na Arábia Saudita, a pista de Albert Park é uma das favoritas dos pilotos e onde a Ferrari sempre teve muito apoio. Esperamos ser os líderes neste circuito, que pode produzir uma ordem de classificação semelhante à vista em Jeddah. Pretendemos adotar uma abordagem agressiva com o objetivo de meter pressão na Red Bull, que venceu as duas primeiras corridas”.