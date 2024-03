GP da Arábia Saudita F1: Kick Sauber: problemas de ‘porcas de rosca cruzada’ | AutoSport

Guany Zhou foi um dos quatro pilotos que não parou sob o Safety Car e com isso rodou em 11º durante grande parte da corrida. Foi o último piloto a parar, pois tinha a esperança de um novo Safety Car, que nunca apareceu. Para piorar as coisas, o seu pit stop foi muito lento, o segundo fim de semana consecutivo que a Kick Sauber teve problemas, e isso deixou-o em último lugar. Bottas terminou na frente, e sua aposta em largar com pneus macios não rendeu dividendos.

Valtteri Bottas, 17º: “Foi sem dúvida uma corrida difícil e um fim de semana difícil no geral, onde não tivemos o ritmo que pretendíamos desbloquear com o nosso carro. Optámos por uma estratégia agressiva com ‘macios-duros’, mas rapidamente percebemos que estávamos a lutar bastante com o composto duro, nunca conseguindo fazê-lo funcionar adequadamente. Mudámos novamente para os macios no final, esperando que fizessem diferença – fez – mas infelizmente perdemos muito tempo em comparação com os nossos concorrentes e não conseguimos fazer grandes melhorias.

Esta é apenas a segunda corrida de 24, mas será importante abordar os nossos problemas e trabalhar arduamente para os resolver rapidamente. Como positivo, temos algumas atualizações em preparação, que esperamos que nos permitam dar um passo em frente e voltar à luta por pontos.”

Zhou Guanyu, 18º: “Este definitivamente não foi meu fim de semana. A corrida foi difícil no início, mas conseguimos andar bastante com os pneus médios antes de mudarmos para os novos macios. Teríamos terminado confortavelmente em 11º, mas infelizmente o pit stop comprometeu minha corrida. Encontramos outro problema com uma porca de rosca cruzada, algo que nós, como equipa, estamos investigando. Precisamos entender como isso aconteceu e melhorar para garantir que não ocorra novamente. A conclusão positiva deste fim de semana é que meu ritmo parecia muito bom e estamos definitivamente lutando no meio-campo, perto dos pontos.”

Alessandro Alunni Bravi: “Foi um resultado bastante dececionante para a nossa corrida, apesar do ritmo razoável demonstrado por ambos os pilotos. Valtteri teve uma boa largada, mas luzes amarelas sinalizando um potencial carro parado o forçaram a frear, resultando na perda de algumas posições. Aproveitando um Safety Car antecipado e considerando a largada com pneus macios, optamos por um pit stop antecipado. Infelizmente, tivemos dificuldade em encontrar a janela operacional ideal para que os pneus de composto duro tivessem o melhor desempenho. A corrida de Zhou foi caracterizada por um desempenho consistente e bom. A escolha de mantê-lo fora durante a fase do Safety Car permitiu-lhe lutar com Kevin [Magnussen] e Nico [Hülkenberg] por pontos. Lamentavelmente, enfrentamos um problema durante o pit stop: foi semelhante ao da semana passada no Bahrein, não por culpa de nenhum dos nossos mecânicos, mas algo que requer uma investigação minuciosa. Este revés colocou Zhou na retaguarda, mas ele persistiu, mostrando um bom ritmo com pneus macios. Num pelotão altamente competitivo, não podemos nos dar ao luxo de qualquer problema menor e devemos extrair 100% do nosso desempenho. Esperamos com confiança a próxima corrida em Melbourne para lutar por pontos mais uma vez.”